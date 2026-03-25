Saint-Sulpice - Kandou AI, ein Anbieter von schnellen, energieeffizienten Konnektivitäts- und Systemlösungen für das KI-Zeitalter, gab den erfolgreichen Abschluss seiner strategischen Finanzierungsrunde in Höhe von 225 Millionen US-Dollar bekannt, die von starken finanziellen und strategischen Investoren unterstützt wurde. Die überzeichnete Serie-A-Runde wurde von Maverick Silicon angeführt, unter strategischer Beteiligung der SoftBank Group Corp., ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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