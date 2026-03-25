Pfäffikon - Generative Künstliche Intelligenz ist zu einem festen Bestandteil der modernen Arbeitswelt geworden. Dieser Workshop bietet einen fundierten und praxisorientierten Einstieg, der speziell auf die Bedürfnisse und den Kontext von Schweizer KMUs zugeschnitten ist. Sie erhalten ein klares Verständnis der zugrundeliegenden Technologie und lernen, wie Sie generative KI-Tools wie ChatGPT systematisch und sicher für Ihren Unternehmensalltag nutzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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