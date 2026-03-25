EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AMAG Austria Metall AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.amag-al4u.com/fileadmin/user_upload/Investor_Relations/Finanzen_und_Berichte/Jahresfinanzberichte/2025/amagaustriametallag-2025-12-31-1-de.xbri
25.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|Ende der Mitteilung
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2297280 25.03.2026 CET/CEST
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