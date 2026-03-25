Zürich - Ein Indikator für die Schweizer Konjunktur ist im März tief in den negativen Bereich gefallen. Der Krieg im Nahen Osten hat für einen Stimmungsumschwung gesorgt. Der sogenannte UBS-CFA-Indikator brach im März auf -35,0 von +9,8 Punkten im Februar ein, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Die Grossbank erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage unter Experten basiert, zusammen mit der CFA Society Switzerland jeden Monat. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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