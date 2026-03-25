Aarhus - Das dänische Acquirer-Unternehmen Clearhaus führt eine neue Payment-Facilitator-Lösung (PayFac) ein, die es lizenzierten Unternehmen in Dänemark und ganz Europa ermöglicht, Zahlungen für Händler, die ihre Plattformen nutzen, direkt abzuwickeln. Als Teil der europäischen Zahlungsgruppe Unzer ermöglicht Clearhaus nun Technologieunternehmen, Online-Marktplätzen und anderen lizenzierten Unternehmen, Händler selbst zu onboarden und zu verwalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab