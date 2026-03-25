Zürich - Der Sportartikelhersteller On stellt seine Führung neu auf: Die beiden Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti übernehmen per 1. Mai 2026 gemeinsam die Rolle als Co-CEOs. Gleichzeitig teilen sie sich weiterhin das Präsidium des Verwaltungsrats. Der bisherige CEO Martin Hoffmann tritt nach rund 13 Jahren im Unternehmen zurück. Mit dem Schritt will On die strategische Ausrichtung stärker mit dem operativen Geschäft verzahnen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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