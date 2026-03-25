Polestar treibt seine Strategie für Batteriezirkularität weiter voran und gibt bekannt, dass die Batterien von Polestar 2 und Polestar 3 nun mindestens 50 Prozent recyceltes Kobalt enthalten. Und auch bei Ersatz-Batterien setzt Polestar auf aufgearbeitete Komponenten. Dass in neuen Polestar 2 und Polestar 3 jetzt mehr als die Hälfte des in den Batterien verbauten Kobalts aus Sekundärquellen stammt, feiert das Unternehmen als "Meilenstein einer umfassenderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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