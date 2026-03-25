Bern - Die italienische Swisscom-Tochter «Fastweb + Vodafone» will einen aus ihrer Sicht teuren Rahmendienstleistungsvertrag mit dem Infrastrukturunternehmen INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) vorzeitig kündigen. Nun droht ein längerer Rechtsstreit. Als Begründung für die Kündigung führt Fastweb + Vodafone in einer Mitteilung vom Mittwoch überrissene Preise an: Diese würden «deutlich über dem Marktniveau» in Italien liegen. Zudem sei INWIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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