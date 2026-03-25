Die Aktie von Take-Two Interactive bewegte sich über lange Zeit erstaunlich stabil im Bereich zwischen rund 230 und 250 Dollar. Inzwischen hat der Markt den Titel deutlich korrigiert, obwohl sich operativ kaum Schwächen zeigen. Gerade im Vorfeld des Mega-Blockbusters Grand Theft Auto VI könnte jedoch ein entscheidender Umsatztreiber unterschätzt werden. Kursrückgang trotz solider Geschäftszahlen Seit Jahresbeginn ist die Take-Two-Aktie über 20% gefallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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