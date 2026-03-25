In den letzten drei Handelstagen erlebte die DroneShield-Aktie einen herben Kursrückgang von -14%. Doch am Mittwochmorgen kann der Drohnenabwehrspezialist mit einem Plus von +12% fast alle Kursverluste der Vortage wieder wettmachen. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie sollten Anleger darauf reagieren? Eine Großbank erhöht ihren Anteil Auslöser des heutigen Kurssprung ist die Nachricht, das der US-Bankenriese JPMorgan wieder Großaktionär bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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