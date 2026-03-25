© Foto: DroneShieldNach dem Ausstieg im Januar kehrt die US-Bank als Großaktionär zurück. Die Aktie zieht sofort zweistellig an. Der Markt wertet den Einstieg als klares Signal.JPMorgan ist erneut bei DroneShield eingestiegen - und der Markt reagiert sofort. Der US-Bankgigant hält seit dem 20. März 48,8 Millionen Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten, was einem Anteil von 5,29 Prozent entspricht und JPMorgan damit wieder zum Großaktionär macht. Denn die Bank war in der Vergangenheit bereits mehrfach ein- und wieder ausgestiegen - zuletzt war JPMorgan im Januar 2026 unter die Meldeschwelle gefallen. Die Aktie sprang daraufhin am Mittwoch in Sydney um 19,33 Prozent auf 4,26 australische Dollar - …Den vollständigen Artikel lesen
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