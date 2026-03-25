Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



25.03.2026 / 11:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE0005137004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.03.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

'Strategie 2028' - Zweistellige Wachstumsraten durch Internationalisierung, agentische KI und M&A



Nach der kürzlich erfolgten Kapitalherabsetzung als Voraussetzung der für 2026 geplanten Aktienrückkäufe hat q.beyond nun im Rahmen der Strategie 2028 detailliertere Zahlen für 2025, eine Guidance für das laufende Jahr sowie Mittelfristziele für 2028 veröffentlicht.



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Vorläufige Zahlen 2025 vom Consulting getragen - Prognose 2026 reflektiert Makro-Gegenwind: Im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigte sich der Bereich Managed Services schwächer (Umsatz: -12,6% yoy; Bruttoergebnis: -12,1% yoy). Dies resultierte neben einer erfolgsneutralen Änderung der Rechnungsstellung vor allem aus einem schwachen Neugeschäft sowie Aufwendungen für das Projekt Qube und den Aufbau von KI-Kompetenzen. Das Consulting-Segment verzeichnete hingegen dank einer weiter verbesserten Auslastung eine erfreuliche Entwicklung (Umsatz: +12,3% yoy; Bruttoergebnis: +82,1% yoy). Das Konzernergebnis war zudem von einem Sonderertrag in Höhe von 2,6 Mio. EUR geprägt, durch den die EBITDA-Guidance letztlich am unteren Rand der Spanne erreicht werden konnte. Vor dem Hintergrund starker geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten liegt die Guidance für 2026 tendenziell etwas unter den Erwartungen, wobei das obere Ende der Spanne mit Erlösen von 190,0 Mio. EUR und einem EBITDA von 16,0 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 8,4%) ungefähr auf Höhe unserer vorherigen Schätzungen liegt. Am unteren Ende der Spanne läge der Umsatz lediglich auf Vorjahresniveau mit einem rückläufigen EBITDA aufgrund des fehlenden Sonderertrags.



250,0 Mio. EUR Umsatz bis 2028: Das mittelfristige Umsatzziel entspricht einer CAGR von 11,0% p.a. (2025-2028). Der Wachstumspfad basiert auf den folgenden drei Säulen: Organisches Wachstum im Kerngeschäft: Die Basis bildet ein angestrebtes organisches Kernwachstum von rund 5% pro Jahr. Angesichts einer geringeren Wachstumsrate in 2026 (+1,9% yoy in der Mitte der Spanne), würde dies zu einem Umsatz von rund 205,1 Mio. EUR in 2028 führen. Zunehmende Erlöse dürften hier auch im Ausland erwirtschaftet werden. So dienen die bestehenden Nearshoring-Standorte in Spanien und Lettland nicht ausschließlich als Delivery-Hubs für deutsche Kunden, sondern generieren vermehrt auch Geschäft in den jeweiligen Regionen. Zusätzliches Potenzial für das Basiswachstum bietet die Vermarktung von vorhandenen Rechenzentrumskapazitäten. Dieses Thema stand bereits im vergangenen Jahr im Fokus und dürfte nach vollständiger Auslastung rund 4,0 Mio. EUR an Zusatzumsätzen beisteuern.



Disziplinierter M&A-Ansatz für neue Fokusbranchen: Die zweite Säule der Strategie 2028 bildet das anorganische Wachstum, welches rund 20,0 bis 30,0 Mio. EUR zum Umsatzplus beitragen soll. q.beyond verfolgt hierbei einen Joint-Venture-Ansatz, um gezielt in die Branchen Healthcare und Energie einzusteigen. Während sich der Bereich Energie aktuell noch in der Screening-Phase befindet, gibt es im Healthcare-Sektor bereits mehrere konkrete Targets. Zuletzt waren anvisierte Übernahmen in diesem Bereich jedoch aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen nicht zustande gekommen. Die Betonung des Managements im Call, auch künftig an einer strikten Preisdisziplin bei Zukäufen festzuhalten, erachten wir als positiv.



Einsatz von agentischen KI-Lösungen: Weitere 20,0 bis 30,0 Mio. EUR des anvisierten 2028er-Umsatzes sollen aus der Entwicklung und Orchestrierung von KI-Agenten stammen. q.beyond adaptiert hierfür den bewährten 'Consult-to-Operate'-Ansatz auf das KI-Geschäft. Initial werden Umsätze durch das Setup der Plattform sowie die Entwicklung kundenindividueller Agenten generiert. Anschließend sollen diese in zunehmend wiederkehrende Managed Services-Umsätze für unter anderem Hosting, Kontrolle und Updates überführt werden. Aktuell bedient das Unternehmen in diesem Bereich zehn Kunden mit noch geringen Umsätzen. Mittelfristig wird jedoch ein durchschnittlicher Jahresumsatz von 0,5 Mio. EUR pro Kunde angestrebt. Der Pfad zur Skalierung sieht einen Anstieg auf 20 Kunden im laufenden Jahr, über 40 Kunden in 2027 und mehr als 60 Kunden im Jahr 2028 vor.

Prognosen angepasst: Infolge der deutlich gestiegenen kurzfristigen Unsicherheiten reduzieren wir unsere Prognosen für 2026 leicht, erhöhen im Gegenzug jedoch die Wachstumsraten für die Folgejahre. Die Entwicklung und der Betrieb von KI-Agenten erscheinen strategisch folgerichtig. Wir erwarten insbesondere im deutschen Mittelstand einen signifikanten Automatisierungsbedarf, vor allem im Hinblick auf notwendige Effizienzgewinne angesichts des makroökonomischen Gegenwinds. Modellseitig bilden wir die von q.beyond anvisierten 20 bis 30 Mio. EUR aus dem KI-Segment jedoch noch nicht vollständig ab, da uns hierfür aktuell noch etwas die Visibilität fehlt. Auf der Margenseite erachten wir die Zielmarge von ~10% als realistisch. Hierbei dürfte sich auch ein weiterer Anstieg der Nearshoring-Quote positiv auswirken. Nachdem das Etappenziel von 20% nun erreicht wurde, strebt der Vorstand nun eine Quote von 40% an, was zu zusätzlichen 3,0 Mio. EUR Bruttoergebnis führen soll. Durch einen höheren Anteil von KI-Umsätzen sowie erfolgreiche Übernahmen mit TargetMargen von mindestens 10% könnte zusätzliches Margen-Upside entstehen.



Stark begrenztes Downside bei aktuellem Bewertungsniveau: Die Cash-Position von 42,0 Mio. EUR (1,69 EUR/Aktie) deckt bereits einen großen Teil der Marktkapitalisierung ab. Der Enterprise Value von 50,9 Mio. EUR wird unseres Erachtens bereits durch das eigene Rechenzentrum abgedeckt (siehe Comment von 12.01.2026), auch wenn hier kurzfristig kein Verkauf zu erwarten ist. Aktienrückkäufe von bis zu 10% des Grundkapitals sind ab dem 17. August 2026 möglich und dürften voraussichtlich in Form eines Tender Offers durchgeführt werden. Darüber hinaus sind laut Vorstand weitere Rückkäufe in den Folgejahren denkbar.



Fazit: Wenngleich das laufende Geschäftsjahr 2026 noch von anhaltenden Unsicherheiten und makroökonomischen Gegenwind geprägt sein dürfte, befindet sich q.beyond operativ grundsätzlich weiterhin auf einem intakten Pfad der Margenverbesserung. Mit der Strategie 2028 hat das Unternehmen aussichtsreiche mittelfristige Pläne vorgestellt. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das an die erfolgte Kapitalherabsetzung angepasste Kursziel von 6,00 EUR.







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