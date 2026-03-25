Mit neuen Emojis, besseren Familienfreigabe-Optionen und wichtigen Sicherheitsanpassungen verbessert Apple sein Betriebssystem. Warum sich das Update auf iOS 26.4 jetzt lohnt. Apple hat am Dienstagabend Version 26.4 seiner Betriebssysteme zum Download freigegeben. Die Updates stehen für iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS und Homepods bereit. Neben Sicherheitsverbesserungen bringen sie neue Funktionen auf iPhones, iPads und Macs. Dazu gehören ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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