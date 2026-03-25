FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.03.2026 - 11.00 am
- ODDO BHF RAISES ARM PRICE TARGET TO 190 (170) USD - 'OUTPERFORM'
- BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1190 (1270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 172 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 310 (333) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1450 (1420) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 3040 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2800 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5460 (5500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 900 (840) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 340 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3480 (3820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CRODA TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3350 PENCE - RBC CUTS MOBICO GROUP PRICE TARGET TO 25 (30) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/MORGAN STANLEY CUTS SHELL TO 'EQUAL-WEIGHT' - RPT/MORGAN STANLEY RAISES BP TO 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4300 (4320) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1470 (1400) PENCE - 'BUY'
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