Chur - Inventx erweitert ihr KI-Portfolio und ermöglicht ihrem anspruchsvollen Kundensegment der Finanz- und Versicherungsdienstleister mit AI-Models as a Service den sicheren und souveränen Betrieb von Large Language Models, Small Language Models und klassischen Machine Learning Modellen in der hauseigenen ix.Cloud. Inventx-Kunden können mit diesem Service KI Use Cases mit sensiblen Daten in einer vollständig kontrollierbaren Umgebung realisieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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