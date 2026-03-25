SMA Solar ist eine der trendstärksten Aktien am deutschen Markt. Nach dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung Ende Oktober 2025 hat die Aktie den Turbo eingelegt. Die anschließende Konsolidierung auf hohem Niveau scheint nun auch zu enden. Mit dem Sprung über die 40 Euro-Marke ist Weg aus charttechnischer Sicht für eine Trendfortsetzung geebnet. Morgen gibt es frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung. Es ist kein Geheimnis: Der Wechselrichterhersteller kämpft bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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