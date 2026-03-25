Anker Solix zeigt aus Daten von 230. 000 Haushalten, dass Balkonsolaranlagen mit Speicher Eigenverbrauchsquoten von 83 Prozent erreichen. In Kombination mit dynamischen Tarifen und KI-gestütztem Energiemanagement sollen Einsparungen für Verbraucher weiter steigen, wie der Hersteller mitteilt. Eine vom Hersteller Anker Solix durchgeführte Auswertung von Nutzungsdaten aus rund 230. 000 zufällig ausgewählten Kundensystemen zeigt deutliche Effekte von Stecker-Solargeräten in Kombination mit Batteriespeichern. Laut Analyse lag der Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms im Jahr 2025 im Schnitt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland