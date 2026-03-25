Die Frequentis-Aktie erlebte bis Oktober letzten Jahres fast eine Verdreifachung. Danach reduzierte sich der Kurs wieder und bewegt sich in einer breiten Range von 62 bis 85 €. Am Mittwoch verbesserte sie sich aktuell um +2,4% und steht bei 68,60 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Deutliches Wachstum erzielt Im Halbjahresbericht zeigte sich bereits ein hohes Wachstum beim Umsatz. Dieser Trend verstärkte sich im zweiten Halbjahr. In den vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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