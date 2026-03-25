Novo Nordisk und der Partner United Laboratories treiben die Entwicklung eines vielversprechenden neuen Diabetes-Wirkstoffs voran. In einer Phase-2-Studie in China überzeugte der Triple-Agonist UBT251, der gleichzeitig an GLP-1-, GIP- und Glukagon-Rezeptoren ansetzt, mit starken Effekten. Bei Typ-2-Diabetikern sank der entscheidende Wert nach 24 Wochen um bis zu 2,16 Prozentpunkte - deutlich stärker als unter Semaglutid und bei der Gabe eines Placebos.Auch beim Gewicht zeigt der Kandidat klare Vorteile: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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