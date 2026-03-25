© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press WireNoch diese Woche könnte der größte IPO aller Zeiten starten. Der Sektor zieht bereits an. Laut Gary Black droht Tesla jedoch Verkaufsdruck, wenn Anleger in SpaceX umschichten.Es wäre der größte Börsengang der Geschichte - und er könnte bereits diese Woche seinen offiziellen Startschuss bekommen. SpaceX, Elon Musks Raumfahrtkonzern, will laut einem Bericht von The Information noch in dieser oder nächsten Woche seinen Börsenprospekt bei den US-Aufsichtsbehörden einreichen. Ein möglicher Handelsbeginn wird für Juni angepeilt. Allein die Ankündigung reicht aus, um den gesamten Sektor in Bewegung zu setzen: EchoStar legte vorbörslich um 6,6 Prozent zu, Intuitive Machines um 4,7 Prozent, Rocket …Den vollständigen Artikel lesen
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