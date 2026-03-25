Fraunhofer ISE und ISC Konstanz haben im Auftrag des VDMA die Perspektiven der weltweiten Photovoltaik-Industrie untersucht. Der Markt für Produktionsequipment wird der Studie zufolge im Jahr 2035 gut zweieinhalbmal so groß sein wie heute. Die Chancen für europäische Hersteller stehen dabei zumindest derzeit noch gar nicht schlecht. Die globalen jährlichen Investitionsausgaben (CAPEX) für Photovoltaik-Produktionsmittel erreichten 2025 ein Volumen von rund 16,6 Milliarden Dollar. 2035 werden es 43,8 Milliarden Dollar sein. Dieses Wachstum um 264 Prozent prognostiziert die "European Photovoltaics ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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