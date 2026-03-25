Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Sie reagierten damit auf Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg. Die US-Regierung hatte den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Irans Militärführung wies Berichte über Verhandlungen allerdings zurück. Trotzdem reichten die Meldungen, den Ölpreis merklich zu drücken. Der EuroStoxx50 kletterte am Mittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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