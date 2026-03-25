Es ist eine nervenaufreibende Woche für ImmunityBio-Aktionäre. Nachdem der Kurs des Biotech-Unternehmens am Montag +10% in die Höhe schoss, ging es am gestrigen Dienstag um atemberaubende -21% nach unten. Was steckt hinter dem gewaltigen Kurseinbruch und sollten ihn Anleger für einen Kauf der ImmunityBio-Aktie nutzen? Das gibt Ärger Ärger mit der US-Arzneimittelbehörde ist für Biotech-Unternehmen generell unangenehm, vor allem wenn er die Ausmaße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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