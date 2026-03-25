Ionos kündigt Aktienrückkaufprogramm an

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Das sind die Hintergründe:



Ionos hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt: Bis zum 25. August 2026 sollen eigene Aktien im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro erworben werden, dementsprechend bis zu 2,2 Mio. Stück (rund 1,6 % des Grundkapitals von ca. 140 Mio. Euro). Der Rückkauf soll vorrangig zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen dienen, kann aber auch für weitere, durch die Hauptversammlungsermächtigung abgedeckte Zwecke genutzt werden; zudem kann Ionos das Programm jederzeit beenden.



Die Aktie reagierte zunächst positiv: Nach der Bekanntgabe am Dienstagnachmittag stieg der Kurs kurzfristig um fast 3 %, bis heute Vormittag wurde dieser Anstieg jedoch wieder korrigiert. Seit der vergangenen Woche, im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, legte die Aktie insgesamt um rund 17 % zu und verringerte damit die Verluste der vergangenen sechs Monate auf etwa 39 %.



Operativ meldete Ionos für das vergangene Jahr ein Umsatzplus von ca. 5,5 % und ein EBITDA-Plus von etwa 18,5 %; das Ergebnis je Aktie stieg von 1,02 Euro (2024) auf 1,53 Euro (2025).



Der Rückkauf basiert auf einer Ermächtigung aus einer außerordentlichen Hauptversammlung Ende Januar 2023, die Rückkäufe bis zum 31. August 2026 von bis zu 10 % des damaligen Grundkapitals erlaubt. Seitdem wurden bereits 4,35 Mio. Aktien (ca. 3,1 %) erworben; aktuell hält Ionos 3.153.361 eigene Aktien (rund 2,3 %). Mit dem neuen Programm würden die kumulierten Zukäufe seit der Ermächtigung auf etwa 4,7 % steigen und damit weiter deutlich unter der Obergrenze von 10 % bleiben.









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Quelle: HSBC









