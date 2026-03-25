Die aktuelle Öl- und Gaskrise verdeutlicht nach Einschätzung des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PV Austria) und der Österreichischen Energieagentur die strukturelle Abhängigkeit von fossilen Importen. Photovoltaik und Stromspeicher gelten als zentrale Hebel für mehr Energieunabhängigkeit und stabile Strompreise. "Dafür braucht es klare und langfristig verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen", sagt Geschäftsführerin Vera Immitzer. Das geopolitische Geschehen verschärft erneut die Lage auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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