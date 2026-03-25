© Foto: Michael Kappeler/dpaNach dem Software-Crash zu Beginn des Jahres stellt sich die dringliche Frage: Sind Aktien aus diesem Bereich jetzt günstig, oder sollte man nicht andere Bewertungsmaßstäbe in Zeiten von KI ansetzten?Der große Software-Crash zu Beginn des Jahres hat Zweifel angeregt: Künstliche Intelligenz könnte grundlegend das Geschäftsmodell beeinflussen und, so die größte Befürchtung: Software ersetzbar machen. Hierzulande hat ein großer Player bereits ordentlich Federn lassen müssen: SAP. Die Aktie der Walldorfer brach regelrecht ein und liegt gut 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Aber auch Branchenprimus Microsoft liegt deutlich zurück. Die Aktie liegt 16 Prozent unter der 200-Tage-Linie und rund …Den vollständigen Artikel lesen
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