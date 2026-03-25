Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Gero Ferges, Vorstand bei A.H.T. Syngas Technology, über die Kooperation mit INNOTEC ENERGY und deren strategischer Bedeutung gesprochen.GBC AG: Herr Ferges, AHT hat kürzlich den erfolgreichen Abschluss eines Vertrags in Polen gemeldet. Welche strategische Bedeutung hat dieses Projekt für Ihr Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf den Referenzcharakter und mögliche Folgeaufträge?Gero Ferges: Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner INNOTEC ENERGY SP. zo.o. ist für uns von großer Bedeutung. Durch die Kooperation haben wir über einen lokalen Partner Zugang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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