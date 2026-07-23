Es ist wieder Earnings-Season! Wie jedes Jahr ab Mitte Juli berichten die börsennotierten Unternehmen über das zurückliegende Quartal. Da herrscht viel Bewegung, vor allem bei den vielbeachteten Technologie-Titeln, die in den letzten Wochen teils herbe Kurs-Schlappen erleiden mussten. Nel ASA hat zu Q2 schon berichtet und bestätigte die schwierige Lage im Wasserstoffgeschäft mit einem erneuten Umsatzrückgang, aber immerhin steigenden Auftragseingängen. Weil die Klima- und Energiewende bei knapp 40 Grad Sommertemperaturen wieder in den Vordergrund rückt, blicken wir auch auf die Mitstreiter im Energie-Sektor. A.H.T. Syngas wächst weiter in Polen, ITM Power sichert sich weitere EU-Gelder und E.ON kauft in Großbritannien zu. Das Übernahme-Karussell ist also wieder am Laufen, Investoren sollten trotz Hitze weiter Gewehr bei Fuß stehen!Den vollständigen Artikel lesen ...
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