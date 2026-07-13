Der weltweite Energiebedarf explodiert durch KI-Rechenzentren, Elektromobilität und die Elektrifizierung der Industrie. Gleichzeitig treiben technologische Durchbrüche bei Solarenergie, Wasserstoff und Energiespeichern den Umbau der Energieversorgung voran. Hinzu kommt der Boom intelligenter Elektrofahrzeuge. Genau an der Schnittstelle dieser Megatrends entstehen milliardenschwere Wachstumsmärkte, mit Unternehmen, die das Potenzial besitzen, zu den Gewinnern der nächsten Energie- und Technologiewelle zu gehören.
Enthaltene Werte: US47759T1007,NL0010872388,US98421U1088Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de