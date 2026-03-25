Zürich - In 16 Disziplinen rangiert die Hochschule unter den weltweit zehn besten. Neben den Erdwissenschaften ist sie auch in Architektur, im Bauingenieurwesen und den Umweltwissenschaften hervorragend platziert. Das sind die neuen Ergebnisse des «QS World University Rankings» nach Fächern. Die ETH Zürich bestätigt ihre weltweite Spitzenposition: Zum siebten Mal in Folge schneidet sie im «QS World University Ranking nach Fächern» in den folgenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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