Zürich - An den Aktienmärkten nutzen Anleger am Mittwoch die aufkeimende Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg zum Durchatmen. Auch der Schweizer Leitindex SMI setzt vor diesem Hintergrund seine Erholung fort. Es könne aber noch lange nicht von einer Euphorie gesprochen werden, sagten Händler. «Die sich ständig ändernden Schlagzeilen zum Nahost-Konflikt erhöhen die Schwankungen am Aktienmarkt. Es bleibt ein Wechselbad der Gefühle», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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