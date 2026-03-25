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ASMALLWORLD stellt einen neuen Marriott Bonvoy-Vorteil für Mitglieder vor



25.03.2026 / 13:48 CET/CEST





Pressemitteilung Zürich, 25.03.2026 - ASMALLWORLD erweitert sein Angebot um eine neue Marriott Bonvoy-Prämie und baut damit sein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio an Premium-Reisevorteilen und Treueprämien aus, die im gesamten ASMALLWORLD-Reiseökosystem verfügbar sind. ASMALLWORLD-Mitglieder können nun im Rahmen ihrer Mitgliedervorteile auf Marriott Bonvoy-Punkte zugreifen - 35.000 Punkte (Advantage), 250.000 Punkte (Prestige) und 500.000 Punkte (Signature) - was Mitgliedern, die ihre Hotelaufenthalte weltweit aufwerten möchten, zusätzliche Flexibilität und einen Mehrwert bietet. "Dieser neue Vorteil ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung unseres globalen Reisevorteilsportfolios und bietet Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten, außergewöhnliche Erlebnisse zu genießen", sagte Zain Richardson, CEO von ASMALLWORLD. "Durch die Integration von Marriott Bonvoy-Punkten in unser Produktangebot erweitern wir die Auswahl und helfen unseren Mitgliedern, ihre Reiseinspirationen in unvergessliche Aufenthalte zu verwandeln - sei es für ein langes Wochenende oder eine einmalige Reise."

NEUER MARRIOTT BONVOY-VORTEIL FÜR ASMALLWORLD-MITGLIEDER Marriott Bonvoy ist das preisgekrönte Reiseprogramm von Marriott International, das eine weltweite Auswahl an Hotelmarken und Reisezielen umfasst. Durch diese Partnerschaft können ASMALLWORLD-Mitglieder Marriott Bonvoy-Punkte als Teil ihrer Mitgliedervorteile nutzen und diese für Aufenthalte einlösen, die die größte Auswahl an Luxusangeboten, einzigartigen Boutique-Hotels, Premium-Ferienwohnungen und mehr umfassen. Darüber hinaus können Mitglieder durch Marriott Bonvoy Moments einmalige Erlebnisse genießen - von exklusiven kulinarischen Reisen mit Michelin-Sternen bis hin zu bahnbrechenden weltweiten Musik-Tourneen. Die erweiterten Möglichkeiten zum Einlösen von Punkten reichen von "Shop with Points" bis hin zu kuratierten Touren und Aktivitäten und bereichern das ASMALLWORLD-Mitgliedschaftsangebot um weitere unvergessliche Erlebnisse.

MARRIOTT BONVOY-PUNKTPAKETE FÜR MITGLIEDER ASMALLWORLD-Mitglieder können im Rahmen ihrer Mitgliedschaftsauswahl auf die folgenden Marriott Bonvoy-Punktepakete zugreifen: Advantage : 35.000 Marriott Bonvoy-Punkte

: 35.000 Marriott Bonvoy-Punkte Prestige : 250.000 Marriott Bonvoy-Punkte

: 250.000 Marriott Bonvoy-Punkte Signature : 500.000 Marriott Bonvoy-Punkte Zur Feier der Einführung dieses neuen Vorteils erhalten ASMALLWORLD-Mitglieder, die eine Advantage- oder Prestige-Mitgliedschaft erwerben, für begrenzte Zeit einen Bonus von 30 % auf ihre Punkte. ERWEITERUNG DER PREMIUM-REISEVORTEILE Dieser neue Vorteil unterstreicht das Engagement von ASMALLWORLD, seinen Mitgliedern ein sorgfältig zusammengestelltes Angebot an Reisevorteilen in den Bereichen Flüge, Hotels, Erlebnisse und Lifestyle zu bieten. Neben Treueprämien kommen ASMALLWORLD-Mitglieder in den Genuss einer Reihe von Premium-Vorteilen im gesamten ASMALLWORLD-Ökosystem, darunter VIP-Hotelvorteile, Elite-Status, Zugang zu Flughafen-Lounges und Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen weltweit. DIE ASMALLWORLD GRUPPE Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht. Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine etablierte Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen. ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 800 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz. Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, exklusive Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens. Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind: ASMALLWORLD Collection , eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die sich auf die weltweit renommiertesten Hotels spezialisiert hat und den einzigartigen "ASMALLWORLD VIP Rate" anbietet, der Vorzugspreise mit exklusiven Reisevorteilen und Privilegien verbindet. ASMALLWORLD Bespoke Travel , ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisedienste anbietet. ASMALLWORLD DISCOVERY , Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm. ASMALLWORLD Hospitality , eine Beratungsfirma für Hotellerie und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt. First Class & More , ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet. The World's Finest Clubs , der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet. Jetbeds , eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com CONTACTS ASMALLWORLD AG

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