MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach bestätigten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe zwar die kürzlich vorgelegten Eckzahlen bestätigt, es habe aber weiterhin keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser werde im Zuge der endgültigen Zahlen am 19. Mai erwartet./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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