Großspeicher ohne neuen Netzanschluss: In Thüringen setzt Scale Energy auf die Integration in bestehende Industrieinfrastruktur und verkürzt so die Projektumsetzung auf wenige Monate. In Thüringen entsteht ein Großspeicher, der innerhalb weniger Monate von der Planung bis zum Netzanschluss realisiert werden soll. Möglich wird dies, weil das Projekt weder langwierige Genehmigungsverfahren noch den Neubau eines Netzanschlusses erfordert. Stattdessen wird der Speicher hinter dem bestehenden Netzanschlusspunkt eines Industriebetriebs installiert. Das berichtet der Berliner Entwickler Scale Energy. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland