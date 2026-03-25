Aarau - Die Verlegerfamilie Wanner ist künftig alleinige Besitzerin von CH Media. Sie übernimmt per 1. April die restlichen 35 Prozent der Aktien an der CH Media Holding AG von der NZZ. Damit liege die unternehmerische Verantwortung künftig vollständig bei der Eigentümerfamilie Wanner, teilte CH Media am Mittwoch mit. Mit diesem Schritt würden sie einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess abschliessen und stabile Rahmenbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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