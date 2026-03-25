Erneut ein Tag für die Trading-Geschichtsbücher - und zugleich ein Beleg dafür, wie anspruchsvoll das aktuelle Marktumfeld ist. Denn wer den Markt offensiv shortete, hatte heute Mittag keine Chance. Natürlich liegt der Markt weiterhin deutlich unter seinen Rekordmarken, aber auch auf der Short-Seite kann man nicht immer vom bestmöglichen Einstieg ausgehen. Zur Stunde konsolidiert der DAX einen Anstieg von 1.000 Punkten, der auch mit einem Dementi aus dem Iran einhergeht. Dort wurde das Trump-Statement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research