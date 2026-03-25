Berlin - Das Bundeswirtschaftsministerium hat dementiert, dass Ressortchefin Katherina Reiche (CDU) bei einer Energiemesse in Houston das EU-Klimaziel für 2050 infrage gestellt hat. "Die Ministerin hat sich mehrfach öffentlich zu den Klimazielen bekannt", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Daran habe sich nichts geändert.



Das Nachrichtenportal Politico hatte die CDU-Politikerin zuvor mit den Worten zitiert, dass man "wieder flexibler werden" und sich "nicht nur mit 100-prozentigen Lösungen zufriedengeben, sondern unterschiedliche Lösungen und Technologien zulassen" müsse. Zudem müsse man akzeptieren, "dass bis 2050 vielleicht noch eine Lücke von etwa fünf oder zehn Prozent bestehen könnte", soll Reiche laut Politico über das europäische Ziel von Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts gesagt haben.



Die Sprecherin des Ministeriums sagte am Mittwoch dazu, dass Reiche in Houston lediglich dafür geworben habe, das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz "stärker auszubalancieren". Das ändere aber nichts daran, "dass sie nicht an den Klimazielen rüttelt".





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