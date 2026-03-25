HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf/Partnerschaft

Merck übernimmt das HBM-Portfoliounternehmen Terns Pharmaceuticals für USD 6.7 Milliarden



25.03.2026 / 14:28 CET/CEST





HBM Healthcare Investments, ein auf den Gesundheitssektor fokussiertes Investmentunternehmen, gab heute bekannt, dass sein börsenkotiertes Portfoliounternehmen Terns Pharmaceuticals (Nasdaq: TERN) von Merck (NYSE: MRK) für USD 53.00 pro Aktie in bar übernommen wird.

HBM Healthcare Investments begann im Februar 2024 eine Beteiligung an Terns Pharmaceuticals aufzubauen und investierte im Laufe der Zeit insgesamt USD 19 Millionen in das Unternehmen. Die Übernahme durch Merck führt nun rund das Dreifache des investierten Kapitals zurück.

Die Übernahme von Terns Pharmaceuticals ist bereits die siebte Übernahme aus dem HBM-Portfolio im laufenden Geschäftsjahr - nach Merus, Y-mAbs Therapeutics, 89Bio, Akero, Bluejay Therapeutics und Swixx Biopharma - und unterstreicht sowohl die Stärke unserer Anlagestrategie als auch die steigende Nachfrage der Pharmaunternehmen nach innovativen neuen Therapien.

Terns Pharmaceuticals ist ein Onkologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das wirkungsstarke, transformative Therapien entwickelt. Das führende Programm des Unternehmens, TERN-701, ist ein hochselektiver, oraler, allosterischer BCR::ABL1-Inhibitor mit einem potenziell best-in-class Profil, der deutliche Verbesserungen in Wirksamkeit, Sicherheit und Anwendungsfreundlichkeit für Patientinnen und Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie bieten könnte.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .