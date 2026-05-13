Zug - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Davon sollen auch die Aktionäre in Form einer erhöhten Dividende profitieren. Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr zeigt sich das Management zuversichtlich. HBM erzielte laut Mitteilug vom Mittwoch einen Gewinn von 272 Millionen Franken nach nur knapp 19 Millionen im Jahr davor. Der Nettoinventarwert pro Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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