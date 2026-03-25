Crissier - Das Schweizer Startup Pave Space hat 40 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Orbitaltransferfahrzeugs eingesammelt, das Satelliten innerhalb von Stunden statt Monaten von der erdnahen Umlaufbahn (LEO) zu ihrem endgültigen Bestimmungsort befördern könnte. Das Unternehmen gab die Startfinanzierung am 25. März bekannt, im Vorfeld seiner Pläne, bis 2029 mit dem Flugbetrieb seines schweren Kickstage-Raumfahrzeugs zu beginnen, um einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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