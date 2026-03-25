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ratgeberGELD.at
25.03.2026 14:39 Uhr
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Netflix: EMA-50 als Sprungbrett für den nächsten Impuls?

Citi ruft Kursziel 115 USD aus!

Rückblick

Netflix ist der führende Anbieter von Streaminginhalten wie Filme, Serien und Sportevents. Nach einem Abverkauf von 124 USD im Oktober bis hinunter auf das Tief bei 75 USD im Februar, hat die Aktie Ende Februar mit einem massiven GAP-Up geantwortet.

Netflix-Aktie: Chart vom 24.03.2026, Kürzel: NFLX, Kurs: 91.57 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem ersten Impuls auf fast 100 USD ist der Kurs kontrolliert zurückgekommen und "reitet" jetzt auf dem gleitenden Durchschnitt EMA 50. Ein Ausbruch über das Niveau bei 94 USD wäre das Signal für unser Setup.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie unter das Tief der letzten Tage, wäre das bullische Setup negiert. Unter 90.50 USD könnte ein engmaschiger Stop-Loss gesetzt werden, falls das Papier das GAP schließen sollte.

Meinung

Netflix hat erfolgreich das Passwort-Sharing unterbunden. Was anfangs als Risiko für die Nutzerzahlen galt, hat sich als genialer Schachzug erwiesen. Millionen von "Trittbrettfahrern" wurden in zahlende Kunden umgewandelt. Die Einführung des günstigeren Abos mit Werbung war der Wendepunkt. Netflix bewegt sich weg vom reinen On-Demand-Modell hin zu Live-Events (z.B. WWE, Boxkämpfe, Weihnachts-NFL-Spiele). Die US-Bank Citi hat Netflix am 18.03. wieder in die Bewertung aufgenommen und die Aktie direkt mit einem "Buy"-Rating sowie einem Kursziel 115 USD versehen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 383.88 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.75 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Netflix ist neutral
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NFLX hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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