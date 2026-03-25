Kurioses Fundstück: Ein Amazon-Kunde bestellt eine Grafikkarte für etwa 4.000 Euro - und bekommt stattdessen einen Beutel Waschpulver zugeschickt. Offenbar kein Einzelfall. Warum Amazon die Erstattung verweigert. Böse Überraschung bei einem Unboxing-Video: Ein Amazon-Kunde aus Indien bestellte über den Handelsriesen eine Gigabyte Geforce RTX 5090 Windforce OC. Doch anstatt der Grafikkarte im Wert von umgerechnet knapp 4.000 Euro steckte ein 1-Kilo-Beutel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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