Das Bundeskabinett hat das Klimaschutzprogramm 2026 verabschiedet. Mit zusätzlichen Windkraft-Ausschreibungen, Förderung für Elektromobilität und Investitionen in Industrie und Wärmenetze soll Deutschland seine Klimaziele erreichen. Verbände und Umweltorganisationen äußern jedoch deutliche Zweifel an Umsetzung, Finanzierung und tatsächlicher Klimawirkung. Das Bundeskabinett hat das Klimaschutzprogramm 2026 beschlossen. Das von Bundesumweltminister Carsten Schneider vorgelegte Maßnahmenpaket umfasst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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