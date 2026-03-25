Das Unternehmen wurde für Best Use of AI in Customer Service, als Front-Line Customer Service Team of the Year in the Technology Industry sowie für Best Customer Satisfaction Strategy ausgezeichnet

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das Unternehmen für Software-Support und Agentic AI ERP sowie der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass es in drei Kategorien der 20. jährlichen Stevie Awards for Sales Customer Service ausgezeichnet wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324248829/de/

Rimini Street Wins Multiple Stevie Awards for Sales Customer Service Excellence

Als höchste Branchenauszeichnung für Fachleute in den Bereichen Kundenservice, Contact Center, Geschäftsentwicklung und Vertrieb gelten diese Preise; die Gewinner wurden auf der Grundlage der Durchschnittsbewertungen von 150 Branchenexperten aus aller Welt in acht Fachjurys ausgewählt. Rimini Street hat sich unter mehr als 2.100 Nominierungen hervorgetan.

"Diese Stevie Awards bestätigen, was unsere Kunden tagtäglich erleben: KI bietet den größten Mehrwert, wenn sie menschliches Fachwissen ergänzt, anstatt es zu ersetzen", sagte Craig Mackereth, Executive Vice President für den weltweiten Support bei Rimini Street. "Durch die Kombination unserer patentierten, firmeneigenen KI-Fähigkeiten mit erfahrenen Ingenieuren und einer unermüdlichen, kundenorientierten Unternehmenskultur bleiben wir führend bei der Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen, die unseren Kunden helfen, schneller voranzukommen, Risiken zu minimieren und Innovationen zu finanzieren ohne geschäftskritische Systeme zu beeinträchtigen."

Gold Stevie-Preisträger für Best Use of AI in Customer Service: KI-gestützte Dienstleistungen für den sozialen Bereich, entwickelt für missionskritische Umgebungen

Rimini Street wurde für seine hauseigene, KI-gestützte Kundensupport-Plattform mit dem Gold Stevie ausgezeichnet. Diese Plattform wurde entwickelt, um die direkte Interaktion zwischen Experten und Kunden vom ersten Kontakt an zu stärken und einen konsistenten, skalierbaren Service in komplexen Unternehmensumgebungen zu gewährleisten. Die drei eigens für den Unternehmenssupport entwickelten KI-Anwendungen von Rimini Street: Case Assignment Advisor, C-Signal und Case Assistant sorgen für messbare Verbesserungen hinsichtlich der Bearbeitungsgeschwindigkeit, der Qualität und der Ergebnisse bei der Fallbearbeitung.

Ein Jurymitglied der Stevie Awards bemerkte: "Dies ist ein äußerst überzeugendes Beispiel dafür, wie KI den von Menschen geleiteten Kundenservice in Unternehmen in großem Maßstab ergänzt mit starken quantifizierten Ergebnissen und einer klaren Abgrenzung zu den auf Selbstbedienung ausgerichteten Ansätzen der Branche. Die messbaren Verbesserungen bei der Lösungsdauer, der Reduzierung von Eskalationen, den Reaktionszeiten und den Zufriedenheitswerten belegen die ausgereifte Wirkung von KI im Produktionsmaßstab."

Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Rimini Agentic UX Solutions, die auf ServiceNow basieren, baut Rimini Street seine KI-Fähigkeiten weiter aus, um Unternehmen dabei zu unterstützen, schnellere Ergebnisse bei höheren Einsparungen, größerer Geschwindigkeit und mehr Agilität zu erzielen. Kunden erzielen KI-gestützte Produktivitätssteigerungen innerhalb von Wochen bis Monaten statt Jahren, wobei Stabilität und Kostenkontrolle gewährleistet bleiben.

Silver Stevie-Gewinner für Front-Line Customer Service Team of the Year (Technologiebranche): Ein menschenorientierter Ansatz im IT-Support, der auf branchenführender Innovation basiert

Die Global Service Delivery-Organisation von Rimini Street bestehend aus mehr als 1.100 Fachkräften, darunter engagierte, erfahrene Rimini Support-Ingenieure mit über 20 Jahren Erfahrung wurde für ihre Fähigkeit, Kunden weltweit einen hochgradig personalisierten, reaktionsschnellen und zuverlässigen Support für Unternehmenssoftware zu bieten, mit dem Silver Stevie Award ausgezeichnet.

Ein Jurymitglied der Stevie Awards bemerkte: "Rimini Street hat hervorragende Arbeit geleistet, indem es einen personalisierten, schnellen und KI-gestützten Support für Unternehmenssoftware bereitstellt, der es Kunden ermöglicht, den Wert ihrer Software zu steigern und gleichzeitig kumulierte Einsparungen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar zu erzielen."

Rimini Street untermauert seine Servicequalität mit einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten für Fälle mit Priorität die im Durchschnitt in weniger als 90 Sekunden erreicht wird sowie einer garantierten Bearbeitungszeit von vier Stunden für Tickets mit Priorität. Das Serviceteam erzielt bei Zehntausenden von jährlich abgeschlossenen Fällen durchweg eine Kundenzufriedenheitsbewertung von 4,9 von 5,0 Punkten ein Beleg für disziplinierte Umsetzung und fundiertes Fachwissen bei der Betreuung geschäftskritischer Systeme für globale Unternehmen.

Bronze Stevie-Gewinner für Best Customer Satisfaction Strategy: Wo die Kundenbedürfnisse jede IT-Support-Lösung bestimmen

Rimini Street wurde mit dem Bronze Stevie für eine Strategie zur Kundenzufriedenheit ausgezeichnet, die auf langfristigen Partnerschaften, der Unterstützung durch die Unternehmensleitung und einer engen Abstimmung auf die Geschäfts- und Technologie-Roadmap jedes einzelnen Kunden basiert.

Durch die direkte Einbindung in die strategischen Planungsprozesse der Kunden stimmt Rimini Street den IT-Support und die Innovation auf die geschäftlichen Prioritäten und Transformationsziele ab und unterstützt Unternehmen dabei, die Kontrolle über ihre IT-Investitionen zu behalten und gleichzeitig die Komplexität von Lizenzierung, Sicherheit, Roadmapping und KI-Entscheidungen souverän zu bewältigen.

Erfahren Sie, wie Tausende von Kunden Innovationen finanziert und ihre Rentabilität gesteigert haben, indem sie dem Rimini Smart Path folgten, um im Rahmen des bestehenden Budgets eine Transformation without Disruption zu erreichen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie "voraussichtlich", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "reflektieren", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem unsere Fähigkeit, Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen der Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und den Ergebnissen aller Bemühungen, um Kostensteuerungsmaßnahmen an aktuelle Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed Services für Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, die unser Lösungsportfolio Rimini Smart Path umfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten in Bezug auf unser Preismodell und die Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für vom Anbieter bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Betriebsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen oder aus Mängeln im Zusammenhang mit KI-Technologien ergeben, die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Einstellung unserer Support-Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte und die Auswirkungen auf die zukünftigen Einnahmen und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen entstehen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten zu erweitern; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden, sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Betrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Allianzprogrammen sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die mit globalen Aktivitäten verbundenen Risiken; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau zu prognostizieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstigen Ergebnissen unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich derjenigen, die von der Regierung der USA auferlegt werden, und die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen durch betroffene Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Compliance-Status oder unser Geschäft und die Belastung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft sowie das damit verbundene Zinsrisiko; die angemessene Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; der Umfang und der Zeitpunkt von Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren rechtlichen Status gegenüber der Regierung der USA und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen und Behörden abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Akquisitionen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; und die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Rimini Street auf Form 10-K, eingereicht am 19. Februar 2026, und von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Form 10-K aktualisiert, Quartalsberichten auf Form 10-Q, aktuellen Berichten auf Form 8-K sowie anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324248829/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Corporate Marketing

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com