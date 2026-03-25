Vaduz - Die vom ifo-Institut befragten Unternehmen senken den Daumen. Der mit dem Iran-Krieg einhergehende Energiepreisanstieg belastet den wirtschaftlichen Ausblick. Insbesondere die weiteren Geschäftsaussichten werden deutlich schlechter eingeschätzt als noch im Vormonat. Der entsprechende Index für den weiteren Geschäftsverlauf fällt von 90.2 auf 86, was der stärkste monatliche Rückgang seit mehr als drei Jahren ist. Hierin manifestieren sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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