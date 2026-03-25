5 Burggraben-Aktien & 2 ETFs: Gold & Silber vor Comeback? | Arm: CPU-Angriff, VW: Rüstungsgeschäft & Puma

Die Gold- und Silberpreise ziehen wieder an. Sehen wir eine nachhaltige Erholung oder redet Donald Trump nur den Ölpreis in den Keller und den Rest nach oben? Wie sollten Anleger mit der aktuellen Situation umgehen?Burggraben-Aktien & passende ETFs Fünf Unternehmen, die ihre Konkurrenz seit Jahren auf Abstand halten - dank echter Burggräben. Ob Preissetzungsmacht, starke Marken oder technologische Dominanz: Diese Aktien könnten langfristig zu den stabilsten Gewinnern gehören. Doch welche ETFs setzen gezielt auf genau solche Qualitätsfirmen? Die Sendung zeigt nicht nur die Top 5 Burggraben-Aktien, sondern auch die spannendsten ETF-Strategien für Anleger, die auf nachhaltige …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran