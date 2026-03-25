Das energiewirtschaftliche Beratungsunternehmen Enervis hat im Auftrag des Öko-Energieversorgers Green Planet Energy die möglichen Folgen des Redispatch-Vorbehalts taxiert. Der Analyse zufolge wären weite Teile der untersuchten Gebiete betroffen, 32,2 Gigawatt Projektvolumen und rund 45 Milliarden Euro an Investitionen seien gefährdet. Seit die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche für ein sogenanntes Netzpaket und den darin enthaltenen Redispatch-Vorbehalt bekannt wurden, versucht insbesondere die Erneuerbare-Energien-Branche die drohenden Folgen abzuschätzen. Analysen hierzu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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