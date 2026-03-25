Bechtle steht trotz schwacher Marktstimmung und Lieferkettenproblemen im Fokus positiver Analysten, da Engpässe dem Unternehmen strategische Vorteile verschaffen könnten. Besonders kleinere Wettbewerber leiden stärker, während Bechtle Marktanteile gewinnen kann. Kurzfristige Unsicherheiten belasten zwar den Kurs, doch langfristig bleibt das Wachstumspotenzial intakt.Engpässe als strategischer Hebel: Warum Berenberg optimistischer wird Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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