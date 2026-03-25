2025 legte der Umsatz leicht auf 1,74 Mrd. € zu, während das bereinigte operative Ergebnis auf 147,8 Mio. € sank. Der Nettogewinn stieg vor allem dank einer niedrigeren Steuerquote um 27,6 % auf 69,8 Mio. €. Positiv ist vor allem der um 11 % auf 705,9 Mio. € gestiegene Auftragsbestand. Für 2026 stellt Indus einen Umsatz von 1,80 bis 1,95 Mrd. € sowie ein bereinigtes EBITA von 150 bis 170 Mio. € und eine operative Marge von 7,5 bis 9,5 % in Aussicht, was in etwa den Markterwartungen entspricht. Die Prognose steht allerdings unter dem Vorbehalt stabiler Lieferketten und ausbleibender neuer Preisschübe bei Energie und Vormaterialien. Mit einem KGV von unter 10 und einer Dividendenrendite von 4,2 % dennoch eine solide Aktie für stürmische Börsenzeiten.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 13.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Deal or No Deal - Steuert der Iran-Krieg dem Ende zu?
- Goldminen-Aktien nun wieder interessant
- BE SEMICONDUCTOR rückt in den Fokus
- HOST HOTELS & RESORTS - volle Häuser, volle Kasse?
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 13.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Deal or No Deal - Steuert der Iran-Krieg dem Ende zu?
- Goldminen-Aktien nun wieder interessant
- BE SEMICONDUCTOR rückt in den Fokus
- HOST HOTELS & RESORTS - volle Häuser, volle Kasse?
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe