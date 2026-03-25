Hamburg/Düsseldorf (ots) -Die betriebliche Mobilität steht vor vielfältigen Herausforderungen: Fuhrparks sollen Emissionen senken, Kosten kontrollieren und gleichzeitig verlässlich verfügbar bleiben. Wie Unternehmen diesen Spagat mit praxisnahen Mobilitätslösungen meistern, zeigt Europcar auf der "Flotte! Der Branchentreff" am 25. und 26. März 2026 in Düsseldorf. Die jährliche Messe zählt zu den zentralen Treffpunkten der Fuhrparkbranche.Im Zentrum des Messeauftritts von Europcar steht die wirtschaftliche Flexibilität. Ob Elektrifizierung, saisonale Spitzen oder kurzfristiger Projektbedarf - moderne Flotten brauchen Spielraum statt starrer Bindung."Die 'Flotte' ist wie ein jährliches Klassentreffen, bei dem wir ungefiltert erfahren, was Fuhrparkverantwortliche im Alltag wirklich bewegt. Diese Impulse fließen dann direkt in die Weiterentwicklung unserer Lösungen und Prozesse", sagt Timm Burmeister, Commercial Director von Europcar Deutschland. "Ein aktuelles Ergebnis dieser Kundennähe ist unsere Corporate Carsharing Lösung FleetShare, die Poolfahrzeuge per App schlüssellos und effizient nutzbar macht. Damit digitalisieren wir den kompletten Prozess von der Buchung bis zur Rückgabe und entlasten Unternehmen spürbar von manuellem Verwaltungsaufwand."Flexibilität statt Risiko: E-Mobilität im PraxistestGerade bei der Fuhrpark-Elektrifizierung setzt Europcar auf einen pragmatischen Ansatz. Unternehmen können E-Fahrzeuge zunächst in realen Einsatzszenarien testen, um Erfahrungen mit Reichweite, Laden und Kosten zu sammeln, ohne sich sofort langfristig festlegen zu müssen. Um auch emissionsarme Logistikprozesse sofort umsetzbar zu machen, hat Europcar sein Portfolio jüngst um vollelektrische Transporter erweitert."Fuhrparkmanagement braucht heute vor allem Flexibilität. Unternehmen müssen auf wechselnde Anforderungen schnell reagieren können, sei es durch zusätzliche Fahrzeuge oder alternative Antriebe. Mit unseren neuen elektrischen Vans können Unternehmen E-Mobilität im Arbeitsalltag ohne Investitionsrisiko testen", sagt Christopher Alting, Director Fleet bei Europcar Deutschland.Vor Ort in Düsseldorf: Gesprächsangebot für Fuhrpark- und MobilitätsverantwortlicheDas Europcar-Team ist an beiden Veranstaltungstagen auf dem Messegelände in Düsseldorf vor Ort und steht für Gespräche rund um elektrische Fuhrparklösungen, flexible Miete sowie kurz- und mittelfristige Mobilitätsbedarfe zur Verfügung.Ort: Messe Düsseldorf, Halle 6, Stand Nr. 6/D03Mehr Informationen zu den flexiblen Lösungen von Europcar gibt es unter europcar.de.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/newsPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/6243476